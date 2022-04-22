Гетманцев: із зони бойових дій переміщено 400 підприємств

Станом на 22 квітня за програмою релокації із зони бойових дій переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють" , – написав Гетманцев.

За даними голови парламентського комітету, ще 520 підприємств передано на транспортування.

Він нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням﻿. Долучитись до логістики – за посиланням﻿.