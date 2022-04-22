Маск заявив, що знайшов $46,5 млрд на покупку Twitter

Співзасновник і голова Tesla Ілон Маск заявив, що забезпечив $46,5 млрд боргового та акціонерного фінансування для покупки Twitter та розглядає можливість подання своєї пропозиції безпосередньо акціонерам, повідомляє Новое время.

Пропозиція Маска опублікована на сайті Комісії США з цінних паперів та бірж (SEC).

14 квітня Маск, який нещодавно став найбільшим акціонером Twitter, заявив, що хоче повністю купити компанію. Він оцінив її приблизно у $43 млрд.

У новому документі, поданому SEC, Маск повідомив, що для фінансування угоди пов'язані з ним юридичні особи «одержали листи-зобов'язання із зобов'язанням надати в сукупності приблизно $46,5 млрд».

Сам Маск готовий взяти на себе зобов'язання вкласти $33,5 млрд, включаючи $21 млрд власного капіталу і $12,5 млрд маржинальних кредитів під заставу частини його акцій Tesla. Банки, включаючи Morgan Stanley, погодилися надати $13 млрд боргового фінансування.

Маск вже є власником 9% акцій Twitter та найбільшим акціонером компанії. Увійти до ради директорів Twitter він відмовився. 14 квітня голова Tesla заявив, що «компанія не буде ні процвітати, ні служити суспільному імперативу у нинішньому вигляді».

"Twitter необхідно перетворити на приватну компанію. В результаті я пропоную купити 100% акцій Twitter за ціною $54,20 за акцію готівкою" , - повідомив він.

Проте правління Twitter не відповіло на його пропозицію і здійснило кроки, щоб заблокувати вороже поглинання.