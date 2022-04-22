Держдеп США спростовує заяви Росії про захоплення Маріуполя

У Держдепі США назвали дезінформацією російські заяви про "перемогу" та "визволення" міста Маріуполь, повідомляє Новое время.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що російські війська взяли Маріуполь під контроль, за винятком території підприємства Азовсталь. Глава Кремля наказав припинити штурм останнього, назвавши це недоцільним.

Коментуючи ці заяви, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу заявив, що Росія зосередила свої зусилля на жорстокому нападі як на мирних жителів Маріуполя, так і на його захисників.

За його словами, метою цих заяв було відвернення уваги від недостатньої ефективності російських збройних сил та її нездатності досягти своїх початкових цілей в Україні.

"Ми розуміємо, що українські сили продовжують утримувати свої позиції, і є всі підстави вважати, що шоу президента Путіна та його міністра оборони для ЗМІ, те, що ми бачили в останні години, є ще більшою дезінформацією з їхньої заїждженої методички" , — сказав Прайс.

Прайс зазначив, що план Кремля щодо українців на території Азовсталі полягає в тому, щоб "спробувати заморити їх голодом, наглухо закривши цей об'єкт".

Він наголосив, що партнери США "використовують наявні у них важелі впливу на Російську Федерацію" для порятунку українців з Маріуполя.