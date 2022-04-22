Мер: у Мелітополі партизани знищили вже близько 100 окупантів
Російські загарбники розміщують військову техніку на приватних подвір'ях та городах мешканців Мелітополя. Про це у ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.
"На городах, у дворах наших мешканців окупанти розміщують свою техніку. Так вони хочуть сховати за спинами громадянських громадян своїх солдатів", – сказав Федоров.
Він нагадав, що сьогодні у Мелітополі вже є чотири військові бази Росії: одна на аеродромі, решта – на території підприємств.
"Мелітополь - це дуже компактне місто, і всі промислові підприємства знаходяться в безпосередній близькості від житлових будинків. Сама військова авіація знаходиться за 200 метрів від житлових будинків", - уточнив він.
Міський голова додав, що, незважаючи на окупацію, місто чинить опір, і, за даними Головного управління розвідки Міноборони, вже знищено близько 100 окупантів.
"Окупанти намагаються знайти хоч когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь", - заявив Федоров.