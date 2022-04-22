Мер: у Мелітополі партизани знищили вже близько 100 окупантів

Російські загарбники розміщують військову техніку на приватних подвір'ях та городах мешканців Мелітополя. Про це у ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

"На городах, у дворах наших мешканців окупанти розміщують свою техніку. Так вони хочуть сховати за спинами громадянських громадян своїх солдатів", – сказав Федоров.

Він нагадав, що сьогодні у Мелітополі вже є чотири військові бази Росії: одна на аеродромі, решта – на території підприємств.

"Мелітополь - це дуже компактне місто, і всі промислові підприємства знаходяться в безпосередній близькості від житлових будинків. Сама військова авіація знаходиться за 200 метрів від житлових будинків", - уточнив він.

Міський голова додав, що, незважаючи на окупацію, місто чинить опір, і, за даними Головного управління розвідки Міноборони, вже знищено близько 100 окупантів.