ВЦА: окупанти обстріляли Слов'янськ, імовірно, касетними бомбами

У ніч на 22 квітня російські війська обстріляли Слов'янськ, імовірно, касетними бомбами, жертв немає. Про це повідомив﻿ керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Імовірно, це були касетні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Збитки зараз встановлюються" , - повідомив він.

Він вкотре наполегливо закликав місцевих жителів евакуюватися. Об 11:00 всіх бажаючих на Привокзальній площі чекатимуть на автобуси до Покровська, додав Лях.

Також завтра, 23 квітня, буде відправлятись евакуаційний автобус до Дніпра. Місце збору: стоянка ЦНАП. Час буде повідомлено додатково.