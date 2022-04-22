Резніков розповів, що могло попередити війну РФ проти України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що повномасштабний наступ Росії в Україну західні країни могли б попередити. Якби ввели проти країни-агресора превентивні санкції та надали Києву достатньо необхідної зброї, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в статті Резнікова для видання The Wall Street Journal.

Він нагадав, що у 2014 році Росія напала на Україну, і світ вирішив не втручатися, а тепер "російські бомби стирають наші міста із землі, і світ не зміг їх зупинити".

"Все це можна було попередити. Якби Захід ввів проти Росії превентивні санкції та надав Києву достатню кількість оборонних озброєнь, насамперед систем ППО та ПРО, сьогодні були б живі десятки тисяч українців" , - зазначив міністр.

Резніков зазначив, що реакція країн Заходу на російське вторгнення в Україну була надто повільною.