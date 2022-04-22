Марченко: Британія надасть Україні кредитні гарантії на $500 млн

Великобританія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн кредитних гарантій для пом’якшення економічних наслідків російських вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Facebook міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Великобританія є прикладом для всього цивілізованого світу. Їх підтримка завжди безкомпромісна та надзвичайно вчасна. Особисто подякував канцлеру Казначейства Сполученого Королівства Ріші Сунаку за всі зусилля для підтримки України та рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн кредитних гарантій для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій" , — йдеться в повідомленні.

Він додав, що Великобританія готова долучитися до залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні - Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від Міжнародного валютного фонду.

Вчора президент США Джо Байден оголосив, що Вашингтон виділить Україні ще $500 млн прямої економічної допомоги. Таким чином, загальний обсяг економічної допомоги США Україні з початку повномасштабного російського вторгнення досягне $1 млрд, сказав голова Білого дому.

Марченко заявляв, що у березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на $2,7 млрд. Україна очікує, що через війну розрив збільшиться до $5−7 млрд на місяць у квітні та травні.

Міжнародні організації та уряди низки країн висловили готовність надати бюджетне фінансування на суму $10 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримала у березні.

Згідно з прогнозом МВФ, через розв’язану Росією війну дефіцит держбюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.