Евакуація: "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на 22 квітня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 22 квітня.

Про це повідомляється на офіційному Телеграм-каналі Верховної Ради України.

Потяги рухатимуться такими маршрутами:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 -220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Уточнюється, що час відправлення може бути змінено.