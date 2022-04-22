Евакуація: "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на 22 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 22 квітня.
Про це повідомляється на офіційному Телеграм-каналі Верховної Ради України.
Потяги рухатимуться такими маршрутами:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 -220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Уточнюється, що час відправлення може бути змінено.