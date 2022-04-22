Секретар РНБО розповів, як відбувалася доставка необхідного до Маріуполя.
Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси, повідомляє Українська правда.
"Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли", – заявив він.
Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але "вона там ніколи не була легкою". Він додав, що оборонці Маріуполя "відтягують на себе велике угрупування російських військ".
Данілов також запевняє, що для допомоги мешканцям і захисникам міста "робиться все, що можливо і неможливо".
"Повірте, якщо була б хоча б одна фізична можливість для того, щоб вирішити це питання, ми б його вирішили", – підсумував секретар РНБО.