Секретар РНБО розповів, як відбувалася доставка необхідного до Маріуполя.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси, повідомляє Українська правда.

"Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли" , – заявив він.

Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але "вона там ніколи не була легкою". Він додав, що оборонці Маріуполя "відтягують на себе велике угрупування російських військ".

Данілов також запевняє, що для допомоги мешканцям і захисникам міста "робиться все, що можливо і неможливо".