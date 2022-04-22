Видавець журналів Vogue, GQ, Tatler та Glamour припиняє роботу в Росії

Видавничий дім Condé Nast оголосив, що розриває угоду про франшизу та припиняє видавничу діяльність у Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві гедиректора компанії Роджера Лінча.

"Сьогодні в записці для персоналу Condé Nast генеральний директор Роджер Лінч оголосив, що компанія прийняла рішення розірвати угоду про франшизу з Condé Nast Russia і припинить видавничу діяльність на ринку" , - йдеться в оголошенні компанії від 18 квітня.

"Коли Путін розпочав цю безглузду війну, ми знали, що повинні негайно вжити заходів, щоб захистити наших співробітників і нашу журналістику, і вирішили призупинити нашу видавничу діяльність в Росії.

У міру того, як розгорталася війна, посилення жорсткості законів про цензуру, які значно обмежували свободу слова і карали журналістів просто за те, що вони виконували свою роботу, зробило нашу роботу в Росії неможливою. За останніми підрахунками, більше 650 компаній покинули свою повсякденну діяльність у країні або суттєво скоротили її.

Сьогодні ми повідомили нашим російським колегам про складне рішення розірвати нашу угоду про франшизу та припинити видавничу діяльність на ринку. Незважаючи на те, що ми ведемо успішний бізнес у Росії понад 20 років, постійні звірства, спричинені цією неспровокованою війною, і відповідні закони про цензуру зробили неможливим для нас продовження діяльності там", - наголосив Лінч .

При цьому, звільнять до 90% співробітників - у компанії очікують, що лише 10% співробітників у РФ "залишаться виконувати певні невиконані зобов’язання".