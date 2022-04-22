Генштаб: у війні з Україною РФ втратила вже 21,2 тис. людей

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив останні відомості про втрати військ РФ з початку вторгнення до України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

За інформацією ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 21 200 осіб ліквідовано;

танків – 838 одиниць;

бойових броньованих машин – 2162 одиниць;

артилерійських систем – 397 одиниць;

РСЗВ – 138 одиниць;

кошти ППО – 69 одиниць;

літаків – 176 одиниць;

вертольотів – 153 одиниці;

автомобільної техніки – 1523 одиниці;

кораблі/катери/boats – 8 одиниць;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Наголошується, що дані уточнюються.