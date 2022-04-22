Генштаб: у війні з Україною РФ втратила вже 21,2 тис. людей

Генштаб: у війні з Україною РФ втратила вже 21,2 тис. людей
Фото: Facebook

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив останні відомості про втрати військ РФ з початку вторгнення до України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

За інформацією ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 21 200 осіб ліквідовано;
  • танків – 838 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2162 одиниць;
  • артилерійських систем – 397 одиниць;
  • РСЗВ – 138 одиниць;
  • кошти ППО – 69 одиниць;
  • літаків – 176 одиниць;
  • вертольотів – 153 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1523 одиниці;
  • кораблі/катери/boats – 8 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Наголошується, що дані уточнюються.

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