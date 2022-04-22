Генштаб: у війні з Україною РФ втратила вже 21,2 тис. людей
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив останні відомості про втрати військ РФ з початку вторгнення до України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу.
За інформацією ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 21 200 осіб ліквідовано;
- танків – 838 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2162 одиниць;
- артилерійських систем – 397 одиниць;
- РСЗВ – 138 одиниць;
- кошти ППО – 69 одиниць;
- літаків – 176 одиниць;
- вертольотів – 153 одиниці;
- автомобільної техніки – 1523 одиниці;
- кораблі/катери/boats – 8 одиниць;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Наголошується, що дані уточнюються.