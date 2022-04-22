Запорізька ОВА: на території області впав літак Ан-26

Сьогодні вранці в Запорізькій області сталася надзвичайна подія – на її території впав літак Ан-26.

Про це повідомила прес-служба військової адміністрації області.

Уточнюється, що інцидент стався у Вільнянському районі.

"Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", – ідеться в повідомленні адміністрації.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи літака Ан-26 стала не атака супротивника. Про це повідомили виданню "Сегодня" джерела в правоохоронних органах.

"Чи була це технічна несправність – уточнюється. Як і кількість постраждалих", – повідомили силовики.

Водночас, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в ефірі телемарафону заявив, що Ан-26, який упав у Запорізькій області, не мав жодного відношення до ЗСУ.

За його словами, це цивільний літак, який виконував технічний рейс.