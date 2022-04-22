Запорізька ОВА: на території області впав літак Ан-26
Сьогодні вранці в Запорізькій області сталася надзвичайна подія – на її території впав літак Ан-26.
Про це повідомила прес-служба військової адміністрації області.
Уточнюється, що інцидент стався у Вільнянському районі.
"Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", – ідеться в повідомленні адміністрації.
За попередньою інформацією, причиною катастрофи літака Ан-26 стала не атака супротивника. Про це повідомили виданню "Сегодня" джерела в правоохоронних органах.
"Чи була це технічна несправність – уточнюється. Як і кількість постраждалих", – повідомили силовики.
Водночас, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в ефірі телемарафону заявив, що Ан-26, який упав у Запорізькій області, не мав жодного відношення до ЗСУ.
За його словами, це цивільний літак, який виконував технічний рейс.
"Це цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не має. Це черговий злочин РФ, яка збиває мирні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт відношення до Збройних Сил України, не має", – розповів Веніславський.