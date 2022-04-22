Австралія ввела санкції проти ще 147 росіян: у переліку дочки Путіна

Австралія через вторгнення РФ в Україну запровадила санкції проти ще 147 російських громадян - у переліку, зокрема, дочки Путіна та дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії.

Таким чином, загальна кількість росіян, які потрапили під дію санкцій Австралії, наблизилась до 750.

Так, санкції вводяться проти 144 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, а також - проти Марії Воронцової та Катерини Тихонової, які в документі названі "дочками президента Росії" Володимира Путіна, та Катерини Винокурової, яка названа "дочкою глави МЗС Росії" Сергія Лаврова.

Їм заборонять в'їзд до Австралії, заморозять активи та заборонять укладати будь-які фінансові угоди в країні.

За словами голови МЗС Австралії Маріс Пейн, "Австралія продовжить вводити обмежувальні заходи проти тих, хто несе відповідальність за агресію Росії на адресу України або має важелі впливу в країні".

Нагадаємо:

Набули чинності запроваджені Австралією санкції проти президента Росії Володимира Путіна і його оточення на тлі вторгнення РФ в Україну.

Сполучені Штати разом із G7 та ЄС запровадили нові санкції проти дочок президента РФ Путіна, найбільших банків РФ Альфа банку та Сбєрбанку, а також забороняють всі нові інвестиції в Росію.

Велика Британія запровадила санкції проти дочок президента РФ Путіна та дочки глави МЗС РФ Лаврова.