Нацполіція: у Київській області знайшли тіла 1084 цивільних
За час російської окупації населених пунктів Київської області було вбито не менше 1084 мирних мешканців. На сьогодні не вдається ідентифікувати понад 300 осіб, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.
"Зараз кількість тіл загиблих становить 1084, які оглянуто слідчими. Це цивільні люди, які не мають відношення ані до територіальної оборони, ані до військових формувань. Переважна більшість - від 50 до 75% - це люди, убиті зі стрілецької зброї", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні неідентифікованими залишаються понад 300 загиблих. Жителів Київщини просять повідомляти поліцію про тих, хто не виходить на зв'язок.