Спецпрокуратура: викрили офіцера, який інформував РФ

У Житомирській області викрили та затримали військовослужбовця за підозрою у державній зраді на користь країни-агресора. Про це повідомила﻿ прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Установлено, що старший лейтенант Збройних Сил України, у період дії в Україні воєнного стану, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, передавав представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, у тому числі інформацію про бойові літаки, наслідки ракетних обстрілів військового аеродрому, пошкодження військової техніки, а також проведення її ремонту.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада), до суду подане клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.