ГУР: крилаті ракети РФ оснащені електронікою 60-х років

"Сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою розробленою в 60-х роках минулого століття. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік.

"Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї" , - додає ГУР.

Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що “сучасні” блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися “Воронезьким заводом радіодеталей”, “Мінським заводом “Інтеграл” та іншими підприємствами радянського союзу.

Також, у “новітніх” ракетах використовується навігаційна система “ПГИ-2М”. Розроблена в 1977 році.