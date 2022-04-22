Шмигаль – міністру оборони США: нам потрібна потужна зброя

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном важливість продовження військової та фінансової підтримки України для посилення обороноздатності держави в умовах російського вторгнення, повідомляє Укрінформ.

"Україна продовжує боротьбу, і я пишаюся хоробрістю нашого народу. Немає жодних сумнівів, що ми виграємо цю боротьбу. Але щоб наблизити нашу перемогу, нам потрібна більш потужна та сучасна зброя. Зараз ми перемагаємо, і нам необхідно закріпити цей результат та забезпечити нашу перемогу" , – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що Україна потребує безперервних поставок важкого озброєння для забезпечення стратегічної переваги над ворогом, зокрема артилерії великої дальності, РСЗВ та іншої зброї.

Прем'єр-міністр подякував міністру оборони за величезну підтримку, яку США продовжують надавати Україні.

"Дякую вам особисто та вашій команді. Ми будемо боротися, і ми переможемо. Всі разом, тому що ми захищаємо нашу демократію і ми захищаємо демократичні цінності всього світу" , – зазначив глава уряду.

Фото: kmu.gov.ua

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці, і США будуть продовжувати надавати військову допомогу для посилення української армії.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 21- 22 квітня перебуває з робочим візитом у Вашингтоні (США). Глава уряду України бере участь у засіданні міністерського рівня в рамках The 2022 Spring Meetings Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Шмигаль також проводить зустрічі з представниками Конгресу США, керівниками міжнародних фінансових та гуманітарних організацій, міністрами США.