В РФ озвучили плани щодо другої фази війни в Україні

Росія під час вторгнення в Україну планує захопити весь Донбас та окупувати південь країни. Про це у п'ятницю, 22 квітня, заявив заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Мінекаєв, повідомляє Корреспондент.

"Армія Росії під час другої фази спецоперації планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити коридор у Крим" , - заявив він.

Крім того, РФ планує організувати вихід до невизнаного Придністров'я.