Верещук – світовій спільноті: нам потрібен коридор із "Азовсталі"

Віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних журналістів для роз'яснення ситуації на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Своє звернення вона розмістила на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"На Азовсталі знаходяться наші військові та близько 1000 наших цивільних. Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації громадян із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку", – написала Верещук.

За її словами, окупанти не відкривають коридор для цивільних, "цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових та гуманітарним коридором для евакуації цивільних" .

"Всі вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових. Лише деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що гуманітарний коридор начебто надано, але наші громадянські чомусь не хочуть ним скористатися", – стверджує міністр.

Верещук додала, що Україні важливо, щоби міжнародні ЗМІ чітко розуміли правду.

"Росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо і цинічно не випускають із Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", – заявила вона.