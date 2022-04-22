Bild: Німеччина виділить Україні 37 млн євро на відновлення інфраструктури
Німеччина надасть Україні ще 37 мільйонів євро на відновлення інфраструктури після війни. Про це посилаючись на Bild, повідомляє Європейська правда.
"Україна терміново потребує житла для мільйонів внутрішньо переміщених осіб і їй потрібна непошкоджена електромережа. Німецька співпраця з метою розвитку може допомогти у цьому в короткостроковій перспективі. Моє міністерство перерозподілило кошти на це через програму надзвичайної допомоги", - заявила міністр розвитку Свенья Шульце.
Близько 22,5 млн. євро підуть на реконструкцію енергосистеми України, а ще 14,4 млн. євро буде виділено на ремонт житла, пошкодженого російськими військами, і на придбання медичного обладнання.
Раніше повідомлялося, що у Штутгарті діє оперативна група, до якої входять і представники України, яка організує доставку зброї та боєприпасів української армії для боротьби з російським вторгненням.
Нагадаємо, міністри оборони країн Заходу 26 квітня проведуть зустріч у Німеччині, на якій планують обговорити підтримку України для зміцнення її обороноздатності у найближчій та довгостроковій перспективі.