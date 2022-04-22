Фінський виробник кранів і підйомників не братиме нових замовлень із РФ

Фінський виробник кранів та підйомного обладнання Konecranes вирішила не брати нові замовлення в РФ - скорочуватиме бізнес у Росії поступово і відповідно до законів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Konecranes засуджує агресію Росії проти України. Ми засмучені війною та глибоко стурбовані безпекою наших українських працівників та їхніх родин.

Їхня безпека та благополуччя зараз є пріоритетом номер один для Konecranes як компанії. Спільнота Konecranes підтримує їх та їхніх співвітчизників через локальні та глобальні зусилля. Ми приєднуємося до глобального заклику до миру та швидкого припинення війни", - йдеться у заяві .

"Ми вирішили не брати нові замовлення з Росії. Зменшення масштабів нашого російського бізнесу буде поступовим і здійснюватиметься відповідно до місцевих законів і правил, а безпека та добробут наших російських співробітників будуть пріоритетними.

У результаті цього рішення в першому кварталі 2022 року Konecranes списала замовлень на 79 мільйонів євро і скасувала продажі в Росію на 32 мільйони євро, оскільки ці проєкти були припинені.

Штаб-квартира Konecranes знаходиться в ЄС і, природно, дотримується санкцій, встановлених ЄС, США та іншими відповідними юрисдикціями", - додали в компанії.

Konecranes має близько 200 співробітників в Росії. У 2021 році чисті продажі Konecranes до Росії становили приблизно 55 мільйонів євро, що становить менше 2% консолідованих чистих продажів Konecranes.

Konecranes не має співробітників у Білорусі, і в 2021 році обсяг продажів Konecranes у Білорусі становив менше 1 мільйона євро. З 4 березня 2022 року Konecranes припинив будь-який бізнес у Білорусі.

Konecranes управляє заводом у Запоріжжі. На заводі працює близько 350 працівників.

Також Konecranes налічує близько 70 осіб, які працюють у сфері кранового обслуговування, портового обслуговування, продажу запчастин та промислових кранів переважно в Одесі, Маріуполі та Запоріжжі.

"У нас є плани на випадок надзвичайних ситуацій, і ми продовжуємо виплачувати заробітну плату нашим українським працівникам. Місцеве керівництво робило все можливе, щоб подбати про наших людей у ​​цій нелюдській ситуації, а наша глобальна команда спеціалістів щодня стежить за ситуацією. Крім того, наші HR та HSEQ команди організовують способи допомоги, оскільки це найефективніший спосіб отримати нашу допомогу.

Наприклад, наші польські HR та оперативні групи допомагають співробітникам Konecranes та їхнім родинам у наданні транспорту, тимчасового проживання та рекомендацій щодо реєстрації біженців, і ці зусилля фінансуються та підтримуються Konecranes.

Konecraneshas зробив пожертву Міжнародному Червоному Хресту, підтримуючи жертв та біженців конфлікту в Україні. Цими зусиллями ми хочемо підтримати та показати нашу солідарність з людьми, які потерпають від цієї гуманітарної кризи", - додають в компанії .

Виробництво на заводі у Запоріжжі було зупинено після початку війни.

У 2021 році чисті продажі Konecranes в Україну становили менше 5 мільйонів євро.