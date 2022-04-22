ОП: росіяни знищили більш як 10 продуктових складів і десятки нафтобаз

Російські загарбники знищили більш як 10 розподільчих центрів із продуктами харчування для населення, кілька десятків нафтобаз, тисячі ліній електропередач і 10 тисяч трансформаторних підстанцій, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма на брифінгу.

"Із першого дня війни ворог намагається зруйнувати всю базову інфраструктуру України для того, щоб позбавити громадян України продуктів харчування – тому сьогодні він знищив понад 10 розподільчих центрів, де зберігалися великі запаси продуктів харчування; позбавити палива, бензину, дизелю – тому сьогодні розбомбив кілька десятків нафтобаз; позбавити доступу до електроенергії, до водопостачання – тому знищені тисячі км ліній електропередач та близько 10 тисяч трансформаторних підстанцій" , – зазначив він.

Водночас Шурма запевнив, що йде робота, аби в кожному місті працювали магазини, супермаркети, де на полицях будуть усі необхідні продукти.

Так, за його словами, протягом останніх лише 10 днів відновлено роботу 97 великих магазинів на всіх звільнених територіях у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

Заступник керівника ОП також проінформував, що на найближчий місяць заплановано відкриття ще понад 100 великих магазинів, які були тимчасово закриті через початок війни.