Голова ОВА: над Кіровоградською областю збили дві ракети РФ

Українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Кіровоградською областю.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович на своєму офіційному Телеграм-каналі.

Зазначається, що повітряні цілі були вражені ще вчора.