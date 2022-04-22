Голова ОВА: над Кіровоградською областю збили дві ракети РФ

Голова ОВА: над Кіровоградською областю збили дві ракети РФ
Фото: Рixabay

Українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Кіровоградською областю.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович на своєму офіційному Телеграм-каналі.

Зазначається, що повітряні цілі були вражені ще вчора.

"Чистий четвер у небі над Кіровоградською областю завершився знищенням українською протиповітряною системою двох ворожих ракет. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі", – сказав Райкович.

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