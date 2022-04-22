Шмигаль: переселенці зможуть викупити житло на пільгових умовах

Програму забезпечення громадян житлом в Україні розширили, дозволивши переселенцям викуповувати тимчасове житло, повідомляє Сьогодні.

Про зміни повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

За словами Шмигаля, будуватимуть тимчасове житло на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва.

Коли будівництво буде закінчено, держава дасть людям можливість викупити це житло за умов довгострокових пільгових кредитів.

Йдеться про переселенців, які втратили своє житло під час бойових дій. Фінансуватимуть будівництво за рахунок бюджету та грошей від міжнародних донорів.