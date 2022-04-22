СБУ не виключає провокації з боку РФ на Великдень

Служба безпеки України не виключає, що російська сторона готує провокації на Великдень. Тому просить людей не створювати натовпи в церквах, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливе насильство щодо українських вірян в період великодніх свят.

"Таким чином, РосЗМІ вже готують ґрунт для провокацій з боку армії Росії. І заздалегідь переводять відповідальність за них на представників націоналістичних об'єднань. Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень - одне з найбільших християнських свят. Тому закликаємо українців бути особливо пильними в цей період" , – зазначили в СБУ.

При цьому рекомендується утриматися від масових скупчень в церквах. Водночас предстоятель ПЦУ Епіфаній в ефірі телемарафону заявив, що час великодніх богослужінь може змінюватися з урахуванням ситуації на місцях і комендантської години.