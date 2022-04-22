Мер: РФ з суботи бере під контроль Олешки на Херсонщині

Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук заявив, що з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто, повідомляє Українська правда.

"Від завтрашнього дня вже повністю РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який би очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають.

Дивіться, у комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків" , – заявив мер.

За словами Рищука, патрулювання у місті вже здійснюється російськими військами.