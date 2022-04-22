В ОП відреагували на "плани" Росії у війні проти України

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на озвучені цілі Російської Федерації в Україні. Він зауважив, що попередні плани окупантів зруйнували українська армія та народ, повідомляє УНІАН.

"Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів Кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу" , - заявив Єрмак.

Він також наголосив, що це війна за свободу і Україна переможе.