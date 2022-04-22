La Nacion: папа Франциск скасував зустріч з патріархом Кирилом

Плани зустрічі папи Франциска з московським патріархом Кирилом, який підтримав війну Росії в Україні, припинені. Раніше очікувалося, що зустріч відбудеться в червні в Єрусалимі.﻿ Про це, із посиланням на інтерв'ю Франциска Аргентинській газеті La Nacion, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Франциск сказав, що шкодує про те, що плани довелося "призупинити" , тому що дипломати Ватикану повідомили, що така зустріч "може викликати велику плутанину в даний момент" .

При цьому він назвав свої відносини з Кирилом "дуже хорошими" .

Раніше Ватикан розглядав можливість продовження поїздки папи римського в Ліван 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

Франциск кілька разів неявно критикував Росію і президента Володимира Путіна за війну, використовуючи такі терміни, як невиправдана агресія і вторгнення, і засуджуючи на звірства проти мирних жителів. При цьому він ніколи прямо не згадував ні Росію, ні Путіна.