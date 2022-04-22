Шольц: Берлін готовий стати гарантом безпеки України
Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерації. І цей документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц інтерв'ю виданню Spiegel.
За його словами, найважливіше на сьогодні - це припинення вогню і виведення російських військ з території України.
"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все таким чином, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні в якості гарантів. Не буде нав'язаного миру, про який давно мріяв (президент Росії, - ред.) Путін", - заявив Шольц.