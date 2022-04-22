Аграрії на деокупованих територіях отримують інтернет через Starlink

Сільгоспвиробники районів Київської, Чернігівської та Сумської областей, які раніше знаходилися під окупацією російськими військами, почали отримувати доступ в інтернет через термінали Starlink, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

"Відсутність або дуже нестабільний телекомунікаційний зв'язок у багатьох регіонах становив значну проблему для багатьох сільгоспвиробників у напрямку відновлення та координації роботи. Вирішенням проблеми стало надання аграріям із постраждалих регіонів систем супутникового інтернет-зв'язку Starlink від Ілона Маска" , – йдеться у повідомленні.

Раніше Нацкомісія з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку дозволила до кінця воєнного стану використати супутникові термінали Starlink усім охочим.