Шольц пояснив, чому Бундесвер не може віддати важке озброєння Україні

Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, оскільки існує загроза російської агресії проти НАТО.﻿ Про це заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Українська правда.

На питання про те, що заважає Німеччині віддати оперативне обладнання з Бундесверу, а потім поступово його замінювати, Шольц відповів: "Необхідність мати можливість завжди захищати територію альянсу".

"Це складний компроміс, який нам постійно доводиться йти разом із нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається. Ми чуємо це, зокрема, від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність Бундесверу…НАТО поставило за мету, що ми повинні протистояти нападу протягом 12 днів з нашими боєприпасами та нашим обладнанням. Тому в нинішній ситуації загрози я зроблю все можливе, щоб не забути це зобов’язання" , - сказав канцлер.

Він вважає, що найкращим варіантом є допомога Україні колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання, і Берлін веде переговори про її постачання з європейськими країнами, які мають її запаси.

"Ми можемо поступово заповнити витрати, понесені нашими партнерами в результаті цих поставок, замінами з Німеччини, як у випадку Словенії. У середньостроковій перспективі ми допоможемо Україні підвищити її обороноздатність, у тому числі за допомогою західної зброї" , - сказав він.

Шольц також зазначив, що варіанти Бундесверу щодо постачання додаткової зброї зі свого арсеналу значною мірою вичерпані.