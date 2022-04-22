Bloomberg: США думають про передачу заморожених активів РФ на допомогу Україні

США думають про передачу понад $300 млрд. заморожених активів Центрального банку Росії на допомогу у відновленні України, повідомляє УНІАН.

Проте, за словами міністра фінансів США Дженет Йєллен, наслідки цього кроку потрібно "ретельно зважити", пише Bloomberg.

"Це дуже важливий крок, і ми повинні ретельно продумати його наслідки, перш ніж його робити. Я б не хотіла робити це легковажно" , - сказала Йеллен.

Вона зазначила, що відновлення України "вимагатиме величезних коштів", за частиною яких США та їх союзникам "так чи інакше доведеться звернутися до Росії".

Але передача заморожених активів навряд чи можлива без згоди Конгресу, додала Йеллен, і це не був би тим кроком, який США зробили б без консультацій із союзниками.

Зазначимо, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на відновлення України після війни потрібно мінімум $600 млрд.