Макрон знов закликав росію дозволити жителям покинути Маріуполь

Президент Франції Еммануель Макрон знов закликає Росію дозволити жителям покинути Маріуполь. Про це йдеться у його Твітері, повідомляє Укрінформ.

“У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу” , - закликає Макрон.

Своєю чергою, французьке Міністерство закордонних справ зазначає, що Франція особливо стурбована катастрофічною гуманітарною ситуацією в Маріуполі.