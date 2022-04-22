Джерело: Суркіса затримано на українському кордоні

Народного депутата від партії ОПЗЖ та одного із президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець – він вивозив 13 пар годинників. Про це, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, пише Михаил Ткач, Українська правда.

За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годин через "зелений коридор".

Годинник не був зазначений у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинника.

Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не було складено.

Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.