В Мінсоцполітики пояснили, чому пенсії за квітень отримали не всі українці

Для виплат пенсій у квітні виділили 45,5 млрд грн (94,2%). Виплати на картки отримали всі, а ось доставити готівкою поки що вдалося лише 70% виплат, зокрема через бойові дії у низці регіонів, повідомляє УНІАН.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

Більшу частину суми (34,1 млрд грн) виплатили пенсіонерам через банки, а от із виплатою 11,4 млрд грн через пошту виникають проблеми.

"Банки зарахували всі 100% коштів на рахунки пенсіонерів. Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії, або які оточені ворогом. Це вдається не скрізь. Але працівники "Укрпошти", попри небезпеку та складнощі, вже забезпечили доставку більше 70% профінансованих пенсій" , – зазначила Лазебна.

Система виплати пенсій під час війни дещо змінилася. Тим, кому пенсія надходила на банківський рахунок, не потрібно нічого робити. Навіть якщо одержувач змінив місце перебування, це нічого не змінює – кошти нарахують на картку. Працівники "Укрпошти" видаватимуть пенсії за місцем проживання.

Пенсіонерам, які залишили свої домівки, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про бажання отримувати пенсію за новим місцем проживання.

Інструкція для пенсіонерів / фото Мінцсоцполітики

"Після цього ви зможете отримувати пенсію в будь-якому зручному відділенні Ощадбанку або "Укрпошти" на ваш вибір. Також ви можете звернутися на гарячу лінію "Укрпошти" для того, щоб отримувати пенсію за новим місцем перебування" , – пояснили в Мінсоцполітики.

Як повідомлялось, після березневої індексації на 14% середній розмір пенсій в Україні становить 4 400 гривень.