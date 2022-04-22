На Львівщині скасували комендантську годину на Великдень

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вирішив дозволити проведення нічних богослужінь на Великдень і скасував комендантську годину в ніч на 24 квітня, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Про це йдеться у повідомленні ОВА.

Очільник області видав наказ про зняття обмежень на пересування у Великодню ніч. Таке рішення дозволить вірянам відвідати богослужіння в храмах.

"У Великодню ніч з 23 год 00 хвилин 23 квітня 2022 року до 06 год 00 хвилин 24 квітня 2022 року комендантську годину відмінено" , – йдеться в повідомленні.

Натомість СБУ не виключила провокацій РФ на Великдень. У спецслужбі закликали українців не створювати натовпу в церквах.