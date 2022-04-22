Гайдай: окупанти зривають евакуацію з Рубіжного

Російські війська 22 квітня зривають евакуацію з Рубіжного в Луганській області. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, цивільних спробували евакуювати автівками.

"Ми намагатимемося доїхати до південної частини Рубіжного на автівках, бо люди чекають, щоб їх забрали. Та завезти туди їжі. Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав - почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем" , - наголосив Сергій Гайдай.