Енергоатом: у небі над АЕС помітили російську крилату ракету
Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС.
У суботу, 16 квітня, над майданчиком Південноукраїнської АЕС пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.
"Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою", - йдеться в повідомленні.
Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.