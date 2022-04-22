Енергоатом: у небі над АЕС помітили російську крилату ракету

Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС.

У суботу, 16 квітня, над майданчиком Південноукраїнської АЕС пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

"Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою" , - йдеться в повідомленні.

Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.