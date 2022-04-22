НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни

НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни
Фото: Facebook

Національний банк України обмежив доступ відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг. Це зроблено для уникнення незаконного використання інформації агресором та з метою посилення безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, регулятор обмежив відкритий доступ користувачів до даних з окремих реєстрів та переліків. Зокрема:

  • Державного реєстру фінансових установ;
  • реєстру колекторських компаній;
  • Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
  • переліку небанківських фінансових груп тощо.
  • Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку України.
  • Доступ до цієї системи надаватиметься авторизованим надавачам фінансових послуг.
"Важливо, що небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії протягом дії воєнного стану в Україні не зобов'язані розміщувати відомості про свою структуру власності на власних веб-сайтах", - йдеться в повідомленні.

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