НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни

Національний банк України обмежив доступ відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг. Це зроблено для уникнення незаконного використання інформації агресором та з метою посилення безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, регулятор обмежив відкритий доступ користувачів до даних з окремих реєстрів та переліків. Зокрема:

Державного реєстру фінансових установ;

реєстру колекторських компаній;

Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

переліку небанківських фінансових груп тощо.

Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку України.

Доступ до цієї системи надаватиметься авторизованим надавачам фінансових послуг.