Голова Донецької ОВА: лікарню в м. Лиман обстріляли з "Урагану"
Обласну травматологічну лікарню в місті Лиман Донецької області було обстріляно сьогодні російською армією із систем залпового вогню "Ураган".
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Прямі влучення снарядів спричинили пожежу та руйнування як у лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч", – розповів Кириленко.
За його словами, рятувальники та піротехніки вже загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.
"Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!" – запевнив голова ОВА.