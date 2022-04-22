Голова Донецької ОВА: лікарню в м. Лиман обстріляли з "Урагану"

Голова Донецької ОВА: лікарню в м. Лиман обстріляли з "Урагану"
Фото: Facebook

Обласну травматологічну лікарню в місті Лиман Донецької області було обстріляно сьогодні російською армією із систем залпового вогню "Ураган".

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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"Прямі влучення снарядів спричинили пожежу та руйнування як у лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч", – розповів Кириленко.

За його словами, рятувальники та піротехніки вже загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.

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"Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!" – запевнив голова ОВА.

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