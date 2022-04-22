Валютний ринок в умовах війни: 58-й день

У п'ятницю 22 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 20 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився порівняно з попереднім днем і становить 121,97 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 94,76 млн. доларів. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у середу обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був нижчим, ніж обсяг заявок на покупку на 50,7 млн доларів: на 200,5 млн доларів було подано заявок на покупку та на 149,8 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 п'ятниці євро купують по 31,6289 гривень, а продають по 31,9452 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 22 квітня зріс на 13835,2 млн. і склав 64 462,3 млн. гривень.

У середу, 20 квітня, Національний банк здійснив чергову (третю за рахунком) купівлю військових облігацій на суму 20 млрд гривень. За два місяці загальний обсяг куплених Національним банком ОВДП становив 60 млрд гривень.

На валютному ринку в п'ятницю спостерігаються коливання ціни «американця». Вчора після обіду в столиці його продавали по 32,50-32,55 гривень, за такою самою ціною долар продавали і сьогодні вранці. Але вже до обіду намітилося зростання, і на момент написання статті цінник підняли до 32,60-32,70 гривень.

Євро на FOREX продовжив падіння, яке розпочалося вчора об 11 ранку після того, як було досягнуто рівня 1,0936. Сьогодні він опустився до позначки 1,0790 доларів; на цьому рівні євро почали купувати, і він скоригувався на 35 пунктів вище. Готівковий євро подешевшав, відреагувавши на ситуацію у світі. Так, учора у Києві євро продавали по 36,20-36,35 гривень, а сьогодні – вже по 35,80-35,95 гривень. Водночас у місті трапляються пропозиції та по 36,10 гривень.

Ціна криптовалюти №1 «біткоіна» у ніч на п'ятницю 22 квітня ненадовго опустилася до $39751, після чого повернулася вище за рівень $40000. Зараз біткоін торгується на біржі Binance в діапазоні $40200-40800. Всі спроби опуститися нижче відразу викликають підвищений попит: охочих купити біткоїн за ціною дешевшою за 40000 доларів досить багато.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.