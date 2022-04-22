Стефанчук: голова парламенту Норвегії відвідає Україну
Президент Стортингу Норвегії Масуд Гараххані підтвердив свою готовність відвідати Україну найближчим часом. Про це, із посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Зазначається, що зустріч відбудеться найближчим часом.
"Буду радий зустрітися у Києві. Сподіваюся, що ми організуємо цей візит так швидко, наскільки це можливо. Розраховую, що підтримка з боку надалі лише зміцнюватиметься", - написав Стефанчук.