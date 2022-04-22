Стефанчук: голова парламенту Норвегії відвідає Україну

Президент Стортингу Норвегії Масуд Гараххані підтвердив свою готовність відвідати Україну найближчим часом.﻿ Про це, із посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Зазначається, що зустріч відбудеться найближчим часом.