Голова Євроради закликав Путіна відкрити гумкоридор з Маріуполя

У телефонній розмові із президентом РФ Володимиром Путіним голова Євроради Шарль Мішель наголосив на негайному відкритті гуманітарних коридорів у Маріуполі та інших окупованих містах.

Про це він написав у Twitter﻿.

Він додав, що тим більше важливо це зробити з нагоди Великодня.

"Позиція ЄС тверда: підтримка України та її суверенітету, засудження та санкції проти російської агресії. Наша єдність, наші принципи та наші цінності непорушні" , — додав він.