Голова Євроради закликав Путіна відкрити гумкоридор з Маріуполя
У телефонній розмові із президентом РФ Володимиром Путіним голова Євроради Шарль Мішель наголосив на негайному відкритті гуманітарних коридорів у Маріуполі та інших окупованих містах.
Про це він написав у Twitter.
Він додав, що тим більше важливо це зробити з нагоди Великодня.
"Позиція ЄС тверда: підтримка України та її суверенітету, засудження та санкції проти російської агресії. Наша єдність, наші принципи та наші цінності непорушні", — додав він.