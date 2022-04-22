ДТЕК: електропостачання відновлено вже у 56% будинків у Київській області

Енергетики компанії ДТЕК за неповних три тижні відновлюваних робіт повернули світло для 83 тисяч родин у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області. Це 56% від загальної кількості знеструмлених споживачів в області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють у ДТЕК.

"За минулу добу електромонтери ДТЕК повернули світло для 9 957 родин. Зокрема, роботи проводили у Бучанському та Вишгородському районах. Всього з 3 квітня, відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 56% всіх родин - 83 тисячам" , - повідомили в компанії.

Без світла залишаються 66 тисяч домогосподарств у 109 населених пунктів у Київській області.

"22 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення мереж ще у 27 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів" , - повідомили у компанії Ріната Ахметова.

Також за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло у майже 7000 осель на Донеччині.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли за добу відновити електропостачання для жителів 16 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському та районах" , - повідомили в компанії.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку Луганської області повністю зникло електропостачання. Російські окупанти перебили високовольтну лінію.