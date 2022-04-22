Медуза: у Кремлі не знають, як закінчити війну в Україні

У Кремлі не розуміють, як закінчити війну за допомогою переговорів і без обвалу рейтингу президента РФ Володимира Путіна і скаржаться, що пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму в Україні".﻿ Про це, із посиланням на джерела в адміністрації президента РФ, повідомляє Медуза.

У внутрішньополітичному блоці АП РФ дійшли висновку: зараз немає для Росії "хороших піар-сценаріїв виходу з війни" , які не призвели б до падіння рейтингу влади.

Такі "сценарії" у внутрішньополітичному блоці почали опрацьовувати кілька тижнів тому.

"Подивилися, покрутили - якогось зрозумілого сценарію не видно. Тому (громадська - ред.) думку до можливого проведення переговорів (і укладання миру -ред.) вирішили не готувати, пустили все на самоплив", - пояснює один із співрозмовників.

Кремлі нібито впевнені, що більшість росіян серйозно сприймають війну як "боротьбу з нацистами та нацизмом" . На підтвердження цього вони посилаються на результати закритих "соціологічних опитувань" .

Зокрема, на думку Кремля, однією з найсерйозніших перешкод для виходу суспільства з війни може стати "позиція багатьох представників середнього класу" , які нібито підтримують спецоперацію.

За їхніми словами, представники середнього класу впевнені:

"У війні треба йти до переможного, якщо вже її почали — до Києва чи навіть до Львова. Відступати не можна".

Джерела заявляють, що у Кремлі побоюються невдоволення відступом військ та переговорами. За оцінкою влади, воно нібито може вилитися навіть у вуличні протести. Цю гіпотезу співрозмовники пояснюють тим, що російська пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму" в Україні.

При цьому, публічно співробітники АП підтримують цю риторику, оскільки вважають, що з громадською думкою "сперечатися пізно, а воювати доведеться до якогось результату, який можна оголосити "перемогою" .

Водночас, два політтехнологи (один із них раніше співпрацював з АП, другий співпрацює з Кремлем досі) засумнівалися в адекватності таких побоювань.

"Опиратися на якусь соціологію зараз дивно. Люди, швидше, пасивні, вони можуть бути не проти війни, але й не за неї. У Москві на машинах середнього класу букв Z щось непомітно. Респонденти висловлюються за інерцією – навіть, не кривлять душею. Але це не войовнича підтримка. Самі воювати ці люди не готові", – коментує один із них.

Обидва співрозмовники впевнені, що у разі "придушення пропаганди" ніяких протестів від прихильників війни чекати не доводиться.