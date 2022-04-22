Гайдай: через ворожі обстріли повністю знеструмлено Сєвєродонецьк

По всьому Сєверодонецьку Луганської області зникло світло, оскільки російські окупанти перебили високовольтну лінію.

Про це повідомив﻿ голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що на місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО.