Гайдай: через ворожі обстріли повністю знеструмлено Сєвєродонецьк
По всьому Сєверодонецьку Луганської області зникло світло, оскільки російські окупанти перебили високовольтну лінію.
Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що на місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО.