Джонсон оцінив можливість перемоги РФ в Україні
Військова перемога Росії в Україні ще можлива, а Путін наближається до того, щоб забезпечити в Маріуполі наземний перехід. Таку думку на пресконференції у Нью-Делі у п'ятницю, 22 квітня, висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Корреспондент.
Згідно з матеріалами The Guardian, Джонсон зазначив, що на даному етапі ситуація непередбачувана, оскільки, з одного боку, Путін має величезну армію, але дуже складне політичне становище, а з іншого боку, українці показали себе героями.
"Якої військової переваги Володимир Путін не зміг добитися в найближчі місяці - а я згоден, що це може бути і тривалий період - він не зможе підкорити дух українського народу", - заявив Джонсон, додавши, що необхідно посилювати санкції та проаналізувати, яку ще військову допомогу можна надати Україні.