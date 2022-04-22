Джонсон оцінив можливість перемоги РФ в Україні

Військова перемога Росії в Україні ще можлива, а Путін наближається до того, щоб забезпечити в Маріуполі наземний перехід. Таку думку на пресконференції у Нью-Делі у п'ятницю, 22 квітня, висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами The Guardian, Джонсон зазначив, що на даному етапі ситуація непередбачувана, оскільки, з одного боку, Путін має величезну армію, але дуже складне політичне становище, а з іншого боку, українці показали себе героями.