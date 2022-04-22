Зеленський у Страсну п'ятницю звернувся до військових, волонтерів і медиків

Президент України Володимир Зеленський звернувся до військових, волонтерів і медиків у Страсну п'ятницю. Відео він опублікував в Instagram.

"58-ий день нашої боротьби. Страсна п’ятниця. Зазвичай у такий день ніхто не працює. Окрім наших героїв. Наші захисники, наші волонтери, наші медики - їм треба (працювати - ред.), бо вони захищають святі речі: нашу землю, наших людей, нашу державу. Слава Україні" , - сказав Зеленський.

Він додав, що Страсна п'ятниця є найскорботнішим днем року, коли все, що можна робити в житті, важитиме менше, ніж молитва. Крім захисту Батьківщини і товаришів у бою.