ГУР: РФ планує кинути на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ

Для подальшого наступу на завод "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони, планується залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, повідомляє Корреспондент.

За його словами, РФ може відмовитись від широкомасштабного штурму Азовсталі, але використовує інші методи.