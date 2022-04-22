ГУР: РФ планує кинути на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ
Для подальшого наступу на завод "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони, планується залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, повідомляє Корреспондент.
За його словами, РФ може відмовитись від широкомасштабного штурму Азовсталі, але використовує інші методи.
"Але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, інші структури, зокрема структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш опір", - зазначив він.