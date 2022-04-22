Путін повідомив, від чого залежить їхня зустріч із Зеленським

Глава Російської Федерації Володимир Путін заявив, що можливість його зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським залежить від конкретних результатів переговорів Києва та Москви. Про це він сказав голові Європейської ради Шарлю Мішелю під час телефонної розмови, повідомляє Дело.

Як передає пресслужба російського лідера, Путін вважає, що українська делегація на переговорах нібито "виявляє непослідовність і не готова шукати взаємоприйнятних рішень". При цьому чи привів Путін якісь конкретні факти як докази, у Кремлі не уточнили.

У свою чергу, раніше Зеленський заявив, що дата переговорів президентів України та Росії залежить від того, як довго Збройні сили України утримуватимуть свої позиції в Маріуполі.

Як зазначив глава держави, "Маріуполь – це серце цієї війни на сьогоднішній день".